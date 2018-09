'Mooi als er na de Statenverkiezingen zo gauw mogelijk een Gronings sportakkoord ligt'

Huis voor de Sport Groningen roept op tot het opstellen van een Gronings Sportakkoord. 'We hebben hier een aantal krimpregio's, waar het moeilijk is om verenigingen in stand te houden en waarin mensen ongezond leven', zegt directeur Rob de Waard.

'Juist op die punten kunnen we proberen de regio's gezonder en ook leefbaarder te maken. Door middel van sport en bewegen.'

Nationaal Sportakkoord

Het Groningse Sportakkoord borduurt voort op het Nationaal Sportakkoord, dat eind juni ondertekend werd.

Dat is op hoofdlijnen gesloten tussen het ministerie, NOC*NSF, de gemeenten en de twaalf Huizen voor de Sport die er in Nederland zijn.

De Waard: 'Als je dat wilt uitvoeren, moet je dat zo veel mogelijk lokaal of regionaal doen. Ik denk dat het goed is als wij er in Groningen de komende tijd met een aantal partijen hard aan gaan werken.'

Wat wordt de inhoud?

'Er moet vooral in staan dat sporten leuk is en plezier geeft. Dat wordt nog wel eens vergeten. Daarnaast is het zo dat de jeugd te weinig beweegt. Dat is in het hele land zo, niet alleen in Groningen.'

'Kinderen moeten beter en meer bewegingsonderwijs krijgen. Sportverenigingen hebben het moeilijk, ze kunnen veel meer ondersteund worden. En we willen ook bewegen in de openbare ruimte stimuleren'

Verkiezingen

Het initiatief van Huis voor de Sport Groningen komt precies een half jaar voor de verkiezingen voor Provinciale Staten, op 20 maart volgend jaar. 'Het zou mooi zijn als er na de Statenverkiezingen zo gauw mogelijk een echt Gronings sportakkoord ligt.'