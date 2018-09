Versterking meest onveilige woningen begint zo snel mogelijk

De versterking van enkele honderden van de meest onveilige woningen in het aardbevingsgebied begint zo snel mogelijk. Dat hebben minister Eric Wiebes van Economische Zaken, de provincie en gemeenten donderdag afgesproken.

Om welke woningen het gaan is nog niet bekend. De minister wil eerst de bewoners en de Tweede Kamer informeren. Wanneer de gedupeerden een brief krijgen is ook nog onbekend. Wiebes: 'We moeten eerst nog een aantal zaken goed uitzoeken.'

Aantallen nog onduidelijk

Hoeveel woningen acuut onveilig zijn is ook nog onbekend. Volgens het Mijnraad-advies zouden dat er zo'n 1500 zijn. Onlangs bleek al dat ze dat niet redden, omdat het HRA-model van de NAM waarmee ze werkten niet geschikt zou zijn voor het aanwijzen van individuele panden.

Het HRA-model wordt nu ondergebracht bij een publieke instantie. Dat was een van de grote wensen van de regio en de Nationaal Coördinator Groningen die de lijst met woningen moet samenstellen.

Wiebes benadrukt dat waar de versterking is begonnen of waar adviezen zijn uitgebracht, dat die doorgaan. Ook wil de minister 'vaart blijven maken voor de veiligheid'.

Alle huizen die worden versterkt of waar sloop-nieuwbouw aan de orde is worden gasloos gebouwd.

Zo goed als stil

Sinds Wiebes eind maart aankondigde dat de gaswinning uiterlijk in 2030 helemaal stopt, ligt de versterking van huizen zo goed als stil. Aan lopende projecten is doorgewerkt, maar de versterking van een nieuwe groep werd 'on hold' gezet.

Wiebes vond de inspecties te langzaam gaan en vroeg de Mijnraad om met een advies te komen hoe het anders kon. De Mijnraad stelde dat aan de hand van een rekenmodel van de NAM kon worden berekend welke huizen onveilig zijn. Zo hoopte Wiebes de versterking in een stroomverstelling te brengen.

Inspecties blijven nodig

Zo'n 1500 gebouwen zouden volgens de Mijnraad acuut onveilig zijn. Maar in de zomer bleek dat het rekenmodel van de NAM niet geschikt is voor het beoordelen van de individuele woningen en dat een adressenlijst daardoor niet betrouwbaar is. Inspecties blijven daarom nodig.

De verwachting is dat binnen twee weken meer duidelijkheid komt over het vervolg en de uitwerking van de versterkingsoperatie.

Lees ook:

- Invloed NAM maakt opstellen lijst onveilige woningen onmogelijk

- NCG: 'Interne kritiek op lijst onveilige woningen is voorbarig'

- Kamerleden: 'Wiebes maakt er een dikke zooi van' (update)