NAM gaat leidingen inspecteren met robot die kan 'ruiken en voelen'

De NAM krijgt eind dit jaar de beschikking over tien robots die onder meer gaslekken kunnen opsporen, door 'te kijken, ruiken en voelen in explosiegevaarlijke omgevingen'.

De robots zijn gebouwd door het bedrijf ExRobotics uit Delft en worden gebruikt voor inspectie en onderhoud op installaties van het gasbedrijf. Naast gaslekken opsporen, kan de robot ook meetapparatuur aflezen. Hij vindt daarbij zelfstandig zijn weg over het terrein.

Minder gevaar

Op die manier is er voor inspecteurs en medewerkers van de NAM minder gevaar, bij een gaslek.

Primeur

De NAM heeft met de aanschaf van de robots een primeur; het is het eerste bedrijf in de olie- en gasindustrie dat er gebruik van maakt. De bedoeling is dat de inspectierobots op alle onbemande installaties van de NAM gebruikt worden.