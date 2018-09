PVV-raadslid Delfzijl in opspraak: Brand azc 'blussen met benzine!'

PVV-raadslid Emil Smeding uit Delfzijl heeft voor ophef gezorgd met zijn reactie op een brand in het asielzoekerscentrum in Ter Apel afgelopen weekend. Hij schreef: 'Blussen met benzine!'

Smeding reageerde op een Facebookbericht hierover op de pagina van RTV Noord. Deze reactie hebben we verwijderd, net als andere reacties met dezelfde strekking.

'Geen persoonlijke aanval'

Smeding: 'Ik zag er geen kwaad in, want ik heb niemand persoonlijk aangevallen. Bovendien is Facebook zo'n onzinmedium. Ik reageerde gewoon op die brand in Ter Apel en schijnbaar vallen mensen daarover', laat hij in een reactie aan RTV Noord weten.



Ze steken al een paar keer achter elkaar een woning in brand. Nou, dan moeten ze het ook gelijk maar goed doen, toch? Emil Smeding - Raadslid PVV Delfzijl

Op de vraag wat hij dan bedoelt met zijn reactie, zegt het PVV-raadslid: 'Ze steken al een paar keer achter elkaar een woning in brand. Nou, dan moeten ze het ook gelijk maar goed doen, toch?'

'Schandalig'

De reactie maakt de tongen los in politiek Delfzijl. PvdA-raadslid Janny Volmer: 'Dit vind ik schandalig. Het gaat alle perken te buiten. Dit mag je als raadslid niet zeggen.' Cor Buffinga van de ChristenUnie: 'Dit kan toch niet waar wezen? Ik vind dit buiten proporties.'

Opvallend is het feit dat de raad volgende week donderdag gaat praten over het Convenant omgang en gedrag. De belangrijkste boodschap: ga respectvol met elkaar om en handel integer. Ook Smeding was bij de totstandkoming daarvan betrokken.

'Enorme belediging'

Volmer, voorzitter van de integriteitscommissie, zegt dat het PVV-raadslid het convenant ook zou ondertekenen: 'Het is toch niet te geloven? Volgende week donderdag zouden we praten over het convenant, en dan gebeurt dit. Dit is zo'n enorme belediging.'

Het convenant is opgesteld na eerdere akkefietjes in de Delfzijlster gemeenteraad. Zo schold voormalig VVD-raadslid Harrie Houwerzijl mede-raadslid Edward Stulp uit voor 'NSB'er'. Burgemeester Beukema moest als mediator de koppen weer dezelfde kant op krijgen. Houwerzijl stapte uit de fractie en bood later zijn excuses aan.

Op het matje bij burgemeester

Smeding moet op zeer korte termijn op het matje komen bij burgemeester Beukema. De burgemeester laat weten erg geschrokken te zijn van de reactie. Smeding: 'Als ik mijn excuses moet aanbieden, zal ik dat zeker doen.'

PVV-Statenlid Ton van Kesteren was donderdagavond onbereikbaar voor een reactie.

Lees ook:

- PVV Delfzijl wil kernreactor bij de Eemshaven