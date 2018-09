Deel dit artikel:













Vermiste vrouw uit Oldekerk gevonden op Schiermonnikoog De jonge vrouw werd aangetroffen op Schiermonnikoog (Foto: Henk Binnendijk/Groningen in Beeld)

De 21-jarige vrouw uit Oldekerk die sinds woensdagochtend vermist was, is terecht. Ze werd 'in goede gezondheid' aangetroffen op Schiermonnikoog.

'De vrouw werd na tips uit de omgeving vanavond rond half zeven aangetroffen op het strand en meegenomen naar het bureau', meldt politiewoordvoerder Paul Heidanus. Vertrokken per fiets De vrouw vertrok woensdag rond negen uur 's ochtends op de fiets vanaf haar ouderlijk huis. Sindsdien ontbrak elk spoor. Over de achtergrond van haar reis naar Schiermonnikoog doet de politie verder geen uitspraken.