Burgemeester Beukema is 'erg geschrokken' van reactie PVV-raadslid

Burgemeester Gerard Beukema van Delfzijl laat weten zeer geschrokken te zijn van de uitlatingen van PVV-raadslid Emil Smeding op Facebook.

Smeding reageerde afgelopen weekend op een bericht op de pagina van RTV Noord over een brand in het azc in Ter Apel. Hij schreef: 'Blussen met benzine!'

Opspraak

De reactie zorgt voor ophef in politiek Delfzijl. PvdA-raadslid Janny Volmer, tevens voorzitter van de commissie integriteit, zei het schandalig te vinden: 'Dit gaat alle perken te buiten, zeker nu we donderdag een nieuw Convenant omgang en gedrag zouden tekenen.'

Het raadslid zag er naar eigen zeggen geen kwaad in, omdat hij niemand persoonlijk heeft lastiggevallen.

Op gesprek

Beukema heeft onmiddellijk nadat hij het zag contact gezocht met Smeding. Het PVV-raadslid moet op zeer korte termijn op het matje komen bij de burgemeester.

