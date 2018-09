Kunstenaar geeft dementerenden een gezicht: 'Ze lopen al in een land waar ik niet ben'

Mensen met dementie een gezicht geven. Dat is wat de Groninger kunstenaar Herman van Hoogdalem wil doen. Vrijdag, op Wereld Alzheimerdag, verschijnt zijn boek 'Mag ik gaan?', met portretten van zeven demente mensen, die allemaal niet meer verder wilden.

De man van Anneke Lutgerhorst-Smidt, Willem van Lutgerhorst, is een van de geportretteerden in het boek.

'Het verval. Het niet meer kunnen begrijpen van dingen, dat ging allemaal wel vrij snel. En hij benadrukte ook: nee, ik wil niet in een verpleeghuis. Dan wil ik dood', zegt zijn vrouw.

'Nou, ik ga!'

Lutgerhorst stapte in 2013 in het bijzijn van zijn vrouw en de huisarts uit het leven. 'Nou, ik ga!', zei hij, toen hij het drankje dat een einde aan zijn leven maakte in één teug achterover sloeg.

Inspireren

De beslissing om niet meer te willen leven. Daar laat Van Hoogdalem zich door inspireren in zijn werk.

'Deze mensen lopen al in een land waar ik niet ben. Want ik wil alleen maar leven. En zij willen sterven. Ik kan het wel zien, maar er zit een soort glas tussen.'