Donar is kansloos in Kosovo: 84-64 nederlaag

De basketballers van Donar zijn donderdagavond in de eerste voorronde van de Champions League tegen een kansloze nederlaag aangelopen. In Kosovo was Prishtina met 84-64 te sterk.

Halverwege stond de ploeg van coach Erik Braal al met 46-33 achter. Behoudens de beginfase liep Donar de hele wedstrijd achter de feiten aan. Aanvallend werden veel schietkansen onbenut gelaten. De thuisploeg had er gesteund door zo'n tweeduizend fans duidelijk zin in en speelde met overtuiging.

Veel missers

Onder leiding van de Amerikaan Davis bouwde Prishtina aan een steeds grotere voorsprong. Daarbij hadden ze ook geluk. Zo viel een driepunter van Anderson in de buzzer binnen, terwijl Donar bleef missen.

Geen controle

Na de pauze probeerde Donar zich te herstellen, maar slaagde daar niet in. De kracht van de thuisploeg was te sterk om controle te krijgen over de wedstrijd. In het slot van het derde kwart was het verschil al opgelopen naar twintig punten: 66-46.

Geen wedstrijd

Dat verschil bleef gedurende het laatste kwart in stand. Van een wedstrijd was al lang geen sprake meer. Donar slaagde er niet in om de achterstand een dragelijker aanzien te geven om zo een betere uitgangspositie te krijgen voor de return aanstaande zaterdag in MartiniPlaza.

Shane Hammink en Grant Sitton waren topscorer bij Donar met 11 punten.

