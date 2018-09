Deel dit artikel:













PVV-raadslid biedt excuses aan voor opmerking over brand in azc Emil Smeding (Foto: PVV Delfzijl)

Het Delfzijlster PVV-raadslid Emil Smeding heeft spijt van zijn reactie op een facebookbericht over een brand in het azc in Ter Apel. Hij biedt excuses aan.

Smeding schreef in de reactie: 'Blussen met benzine!' Zijn reactie werd geplaatst onder een facebookbericht op de facebookpagina van RTV Noord. Deze reactie hebben we verwijderd, net als andere reacties met dezelfde strekking. In een verklaring van zijn partij, uit naam van Smeding, staat: 'Voor deze opmerking, die terecht tot veel ergernis heeft geleid maakt Smeding dan ook zijn welgemeende excuses.' Burgemeester geschrokken Burgemeester Gerard Beukema van Delfzijl liet donderdagavond weten 'erg geschrokken te zijn' van de reactie van Smeding. Het PVV-raadslid moet op zeer korte termijn op het matje komen bij de burgemeester. Lees ook: - PVV-raadslid Delfzijl in opspraak: Brand azc 'blussen met benzine!'

