Mountainbikeroute bij Marum moet nog een paar hobbels nemen

Een mountainbikeroute met een lengte van achtentwintig kilometer in de buurt van Marum. Liefhebbers moeten nog een jaar geduld hebben, maar dan wordt hij in gebruik genomen.

Alleen nog niet alle hobbels zijn genomen, bleek donderdagavond tijdens een informatiebijeenkomst in 't Marheem in Marum.

Drukte op route

Zorgen waren er vooral bij een aantal particuliere grondeigenaren. Zij vrezen de drukte die mogelijk gaat ontstaan en het verlies van woongenot als de mountainbikers over hun terrein rijden.

Ook waren er zorgen over de aansprakelijkheid. De ATB-vereniging Marum, initiatiefnemer van de route, gaat met deze bezwaarden in gesprek om een oplossing te vinden.

De route

De route kent twee lussen, een aan de noordkant van de snelweg A7 in de omgeving van Trimunt en een aan de zuidkant in de omgeving van het Coendersbos. De verbindingsroute tussen deze twee lussen gaat over de openbare weg of via paden door de landerijen.

Het parcours is er gekomen na intensief overleg met Staatsbosbeheer en Het Groninger Landschap. Beide organisaties beheren gebieden waar de route doorheen loopt.

Inspraak

De route gaat nu de inspraak in. Tegen het initiatief kunnen bij de gemeente Marum bezwaren worden ingediend.

Uiteindelijk neemt de gemeenteraad van Marum een besluit over de mountainbikeroute.

Reportage uit 2016 over de wens om een route van 28 kilometer voor elkaar te krijgen



Lees ook:

- Nieuwe richtlijnen bieden kans voor mountainbikeroute Marum