Donar-coach Erik Braal somber over volgende ronde: 'Kans is piepklein'

Donar-coach Erik Braal was na de grote Europese nederlaag (84-64) tegen Prishtina droevig gestemd. 'Super teleurstellend. We halen absoluut ons niveau niet en dat doet pijn.'

Na een redelijke start, waarbij Donar een run van de thuisploeg nog kon pareren ging het vanaf het tweede kwart faliekant mis.

'Het was duidelijk dat we niet goed in de wedstrijd zaten. Veel open schoten die mis gaan, we missen veel ritme in de aanval en verdedigend kunnen ze te makkelijk scoren. We hebben een hoop huiswerk te doen.'

Niveau niet gehaald

Braal laat weten dat de sfeer in de hal volgens hem niet echt van invloed geweest kan zijn, omdat het zeker niet voor het eerst is dat onder dergelijke omstandigheden op vreemde bodem gespeeld werd. 'Alle complimenten voor hen. Zij hebben volgens mij uitstekend gespeeld en wij hebben ons niveau totaal niet gehaald.'

'Kans pieplein'

En over het goedmaken van twintig punten in MartiniPlaza?

'Een heel lastige vraag om te beantwoorden. Uiteraard gaan we eraan beginnen. Dat willen we graag. Het enige echt grote voordeel is dat we veel beter kunnen spelen dan we vandaag hebben laten zien. Ik denk dat als zij een stuk minder spelen, dat we dan een kansje hebben. Maar die kans is piepklein.'

