'Enorme brand' in centrum Musselkanaal; verpleeghuis met 84 bewoners ontruimd

Bij een winkelpand aan de Marktstraat in Musselkanaal woedt een uitslaande brand. De brand brak donderdagavond rond tien over elf uit. Verpleeghuis De Heggerank is ontruimd.

De brandweer spreekt van 'een enorme brand' en is met meerdere eenheden uitgerukt. Rond één uur in de nacht werd besloten een tweede brandweerpeloton in te zetten.

De brand begon bij een fietsenzaak, maar sloeg over naar andere winkels.

Ontruiming

Rond half één in de nacht is een begin gemaakt met de ontruiming van woonzorgcomplex De Heggerank, dat vlak bij de brand ligt. 84 bewoners, van wie een groot aantal bedlegerig is, moeten eruit. De rook trekt volledig over het complex. Naast het zeven verdiepingen tellende gebouw worden ook een flatgebouw met appartementen en 28 aanleunwoningen ontruimd. Ze worden opgevangen in de A-Horst.

'Er is een groot aantal ambulances opgeroepen om de bewoners weg te krijgen', zegt verslaggever Steven Radersma, die in Musselkanaal is. Bewoners die nog wat beter ter been zijn, worden met bussen weggebracht.

De hoek van het complex waarin naast de fietsenzaak ook een filiaal van Kruidvat zit is volgens de brandweer waarschijnlijk niet meer te redden.

Meetploeg

De brandweer bestrijdt het vuur met tien tot twaalf brandweerwagens en een meetploeg is aanwezig om de rook te monitoren. Met die inzet proberen de brandweermensen uitbreiding naar andere gebouwen te voorkomen en bedrijven in het complex te behouden.

Ramen en deuren sluiten

Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies ramen en deuren te sluiten.

NL-Alert verstuurd

Rond middernacht is vanwege de rookontwikkeling een NL-Alert verstuurd naar mensen in de omgeving. Naast het 'dringende advies' ramen en deuren te sluiten wordt daarin ook gevraagd de ventilatie uit te schakelen.

