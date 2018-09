'Beleef'-pas moet van Appingedam het nieuwe Bourtange maken

De 'Beleef Appingedam'-pas moet hij gaan heten. Een nieuwe pas voor Damsters en toeristen die Appingedam bezoeken. Het is de eerste stap van de vereniging Marketing Stad Appingedam om ervoor te zorgen dat Appingedam 'het nieuwe Bourtange' wordt.

'We willen de stad vermarkten als merk', zegt Gert de Groot, één van de initiatiefnemers. 'Als ik Bourtange tegen jou zeg, weet je waar het ligt en wat voor kwaliteit je daar krijgt. Datzelfde willen we bereiken met de stad Appingedam.'

Vijfjarenplan

De vereniging heeft een vijfjarenplan klaarliggen, dat overigens nog niet tot in de kleinste details is uitgewerkt. Een beginpunt is er wel: de al eerder aangekondigde Citypass. Die pas is inmiddels omgedoopt tot de 'Beleef Appingedam'-pas. Een kaart waarmee deelnemers punten sparen bij het winkelen en prijzen kunnen winnen.

De pas moet aanzetten tot verbinding onder de ondernemers. Maar De Groot doet zijn achternaam eer aan en denkt groter. 'In tweede instantie moet het het gevoel aan de bezoeker geven dat er wat te halen valt in Appingedam. Aan de ene kant de beleving, aan de andere kant leuke prijzen.'

Uithuizen, Veendam en Ten Boer

'Het moet aantrekkelijker zijn om te gaan shoppen in Appingedam, dan bijvoorbeeld in Ten Boer', zegt De Groot. 'Het moet aantrekkelijker worden om Appingedam te beleven, dan naar Groningen te gaan. Appingedam is klein, maar wordt klein en fantastisch.'

Data

De Groot gaf in een presentatie aan dat grote supermarkten vooral mee willen doen om de informatie die ze krijgen uit de pas. Deelnemers moeten immers een aantal persoonlijke gegevens delen, willen ze gebruik maken van bepaalde voordelen.

'Als je je niet registreert val je buiten bepaalde kortingen. Het is voor wat, hoort wat. Als je je gegevens deelt, heb je daar voordeel van.'

De Groot geeft aan dat de gegevens van deelnemers alleen worden gebruikt voor doelgroepanalyse. 'Ook kunnen we mensen dan mails versturen en vertellen dat ze een prijs gewonnen hebben. We kunnen niet zien wie waar winkelt.'

Voorjaar 2019

De vereniging zegt voldoende sponsoren te hebben om de pas te kunnen uitgeven. Vanaf 1 maart 2019 moet de pas te gebruiken zijn bij winkels in Appingedam.

