Jur Vieling zakt met de springruiters naar plek vijf bij Wereldruiterspelen

De Nederlandse springruiters, met Jur Vrieling uit Holwierde, zijn bij de Wereldruiterspelen in het Amerikaanse Tryon na het tweede onderdeel gezakt naar de vijfde plaats.

De eerste manche van het tweede parcours leverde voor de titelverdedigers van TeamNL in totaal twintig strafpunten op, waardoor Nederland zakte naar de vijfde plaats met 24,35 punten. Zwitserland gaat aan de leiding met 11,64 punten voor de VS en Duitsland.

Uitslag Vrieling schrapresultaat

De beste resultaten voor Nederland kwamen van Harrie Smolders en Marc Houtzager. Beide ruiters maakten één springfout en kregen vier strafpunten. Frank Schuttert kwam tot twaalf strafpunten en Vrieling noteerde met zijn paard Glasgow dertien strafpunten. Dit is het schrapresultaat voor de Nederlandse ploeg.

Vrieling zakte in het individuele klassement weg naar de 54ste plaats.

'Dat is de sport'

Bondscoach Rob Ehrens was licht teleurgesteld na de tweede dag. 'Ik had het anders verwacht en meer gehoopt, zei hij. 'Maar ja, dit is de realiteit en dat is de sport.'

