Bewoners woonzorgcomplex Musselkanaal waarschijnlijk eind van de middag terug

Geëvacueerde bewoners van woonzorgcomplex De Heggerank in Musselkanaal kunnen waarschijnlijk vrijdag tegen het eind van de middag terug naar hun woning.

85 bewoners van woonzorgcomplex De Heggerank moesten afgelopen nacht geëvacueerd worden vanwege een brand aan de Marktstraat in Musselkanaal. Ook zijn vijftien bewoners van aanleunwoningen geëvacueerd.

'Het is even schrikken als zo'n bericht bij je komt. In het centrum ontstond brand. De rookontwikkeling was zodanig dat het naar het pand toe trok, en al snel de opdracht kwam om te ontruimen. Toen was iedereen al snel in hulp- en actiestand', zegt Peter Drenth, directeur bedrijfsvoering Meander.

Geluk bij het ongeluk

'Het is handelen vanuit je adrenaline. Het overkomt je, je gaat er direct mee aan de gang en kijken: wat is belangrijk? We hadden het geluk bij het ongeluk dat het aan het eind van de avonddienst was', zegt Bouwina Wenneger, verpleegkundige en crisiscoördinator.

'We zagen de brand en hadden het onderling gemeld, dat de avonddiensten in het huis moesten blijven. Even afwachten wat er hier gebeurt. Daardoor hadden we meerdere personeelsleden bij ons.'

'Ook kwamen meerdere mensen uit Musselkanaal ons helpen en mensen op rolstoelen naar de A-horst hebben geduwd. '

Tegen eind van de middag terug

'De rust is nu wedergekeerd. Mensen hebben er wel wat van meegekregen, maar een aantal hebben wel kunnen slapen. We proberen nu de rust terug te krijgen', zegt Gerda Empen, afdelingshoofd A-Horst Musselkanaal.

'De dagploeg is er nu, die zorgt ervoor dat de bewoners gewassen worden en hun natje en droogje krijgen. Tegen het eind van de middag verwachten we terug te kunnen. We zijn net in het gebouw geweest. Er is wel iets van rooklucht, maar het valt mee. Ik had het erger verwacht.'

