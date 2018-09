Vertraging bouw Gezondheidsplein: Delfzijlsters moeten toch naar Scheemda

De bouw van het nieuwe gezondheidscentrum aan het Molenbergplein in Delfzijl loopt opnieuw vertraging op.

Daarom moeten inwoners uit de regio Delfzijl volgende maand ook voor spreekuren en controles naar het ziekenhuis in Scheemda.

Tekort aan bouwmateriaal

Het Gezondheidsplein Molenberg zou eigenlijk openen bij de sluiting van het Delfzicht Ziekenhuis, vlak voor de zomervakantie. Dat werd niet gehaald door een tekort aan bouwmaterialen.

Initiatiefnemer Stichting Eerstelijns Diagnostiek Nederland (SEDN) koerste vervolgens op 1 oktober, maar dat wordt nu een maand later.

Weg uit Delfzijl

Tot 1 oktober blijft een deel van het voormalige Delfzicht nog van het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG), maar daarna zijn de artsen genoodzaakt Delfzijl te verlaten.

Het is een ongelukkig, omdat de regio was beloofd dat patiënten altijd nog voor kleine onderzoeken en (na)controles in Delfzijl op spreekuur konden.

Het OZG zou daarvoor dagelijks zeven kamers gebruiken in het Gezondheidsplein. Dat is in oktober dus niet mogelijk. Daarom gaat het ziekenhuis extra spreekuren aanbieden in Scheemda.

Huisartsenpost 's avonds ook dicht

Ook de timing is pikant, nu deze week naar buiten kwam dat mogelijk ook de huisartsenpost in Delfzijl 's avonds dichtgaat, om de werkdruk onder huisartsen te verminderen. De huisartsen nemen hier in november een beslissing over.

Vanaf maandag 15 oktober zullen de eerste zorgaanbieders naar het nieuwe gezondheidscentrum verhuizen. In het centrum komen onder meer een apotheek, huisartsenpraktijk, fysiotherapeut, röntgenafdeling, laboratorium, Sociaal Plein Delfzijl en servicepunt van het OZG.

