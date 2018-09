Lopend Vuur: Afval scheiden doe ik trouw

De wereldwijde afvalberg groeit en groeit. De Wereldbank voorspelt dat die afvalberg in het jaar 2050 zeventig procent groter is dan nu. Dat meldt de NOS.

Volgens de Wereldbank produceert de wereldbevolking in 2050 jaarlijks 3,4 miljard ton afval. Nu is dat ruim 2 miljard ton.

In dat licht bezien blijft het belangrijk om zorgvuldig met ons afval om te gaan. Iedere gemeente heeft daarvoor andere regels. Er zijn gemeenten met aparte bakken voor groen, plastic, papier en restafval, maar wordt dat ook allemaal netjes gescheiden?

