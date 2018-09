Dit weekend in Groningen: 'oudjes' in actie en open dag bij het azc

In het eerste herfstweekend van 2018 zijn er weer verschillende open dagen, kun je zelf appels plukken, genieten van paardensport of juist van voetballende oud-spelers van de FC of BV Veendam. De informatie vind je hier onder:

Appels plukken

Zelf appels plukken in een boomgaard en er dan ook direct appelsap van persen met een sappers. Het kan zaterdag bij de Allersmaborg in Ezinge. Je kunt in de boomgaard kennismaken met verschillende rassen onder het genot van koffie, thee en eventueel een lunch. Langskomen kan van 11:00 tot 16:00 uur.

Open Dag in azc Ter Apel

Zaterdag kun je van 13:00 tot 16:00 uur een kijkje nemen bij het azc in Ter Apel. Zo krijg je een indruk van het dagelijkse leven in het azc. Er zijn rondleidingen, workshops en kinderactiviteiten. Op de website vind je alle informatie.

Brandweer houdt open huis

Hoe bestrijd je een gasbrand? Wat te doen bij een autobrand? En hoe gebruik je een branddeken? De brandweer in Stad houdt zaterdag ook open huis en daar kun je antwoord krijgen op dat soort vragen. Er zijn verschillende voertuigen en spectaculaire demonstraties te zien bij de kazerne aan de Sontweg 10 van 10:00 tot 16:00 uur.

Jumping Outdoor Tolbert

Dit weekend vindt de afsluiter van Jumping Outdoor Tolbert plaats. Het is dindag al begonnen, maar zaterdag en zondag staat er nog veel op het programma. Zo worden de finales gereden en is zondag de Grote Prijs. Jumping Outdoor Tolbert is inmiddels uitgegroeid tot een paardensportevenement van grote allure.

Oud-FC Groningen tegen Oud-BV Veendam

Kunnen de oude rotten het nog? Zaterdag om 19:00 uur kun je het zien wanneer oud-spelers van FC Groningen en BV Veendam het tegen elkaar opnemen om geld in te zamelen voor de John Schokker Foundation. De wedstrijd begint om 19:00 uur op sportpark de Kalkwijck in Hoogezand. Entree is 4 euro.

Op de spelerslijst staan Evgeniy Levchenko, Hugo Alves, Richard Vennema, Martin Drent, Angelo Cijntje, Ronald Steenge, Johan Tukker, Jan Veenhof, Melchior Schoenmakers, Marnix Kolder, Anne Mulder, Tieme Klompe, Arafath Heuvel, Antoine van der Linden, Arjan Blauw, Arjan Ebbinge, Marcel Roode, Edwin de Kruijff, Erwin Buurmeijer, Guus de Vries, Jan Slor, Lucien Kloetstra, Rene van de Duin, Johny Jansen, Robert Nieborg, Rene Alberts, Bert Stokkingdreef, Ronny Venema, Ale van der Meer en Bert Mooibroek.

Veel plezier dit weekend!