Rondje Groningen: een wereldkampioen in het zonnetje en de P van Plezier Burgemeester Hoogendoorn zet Jacques Poppen in het zonnetje (Foto: Gemeente Midden-Groningen)

Vlak voor het weekend wordt een wereldkampioen in het zonnetje gezet, we zien historische taferelen en een wake bij RWE. Gelukkig is er ook Plezier.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. 1) In het zonnetje Jacques Poppen werd voor de derde keer wereldkampioen paramennen. Reden voor de gemeente Midden-Groningen om hem in het zonnetje te zetten. 2) Een stukje geschiedenis Een vraagstuk uit de vorige eeuw én een historisch tafereel op de Grote Markt. Blijft mooi om te zien. 3) De P van Plezier Volgens RTV Noord-analist Joop Gall kan het seizoen van FC Groningen alleen gered worden als er weer plezier in het voetballen komt. Weg met alle cijfertjes en data, 'ga eens over voetbal praten'. 4) Wake bij RWE Donderdagavond werd er een wake gehouden bij RWE in de Eemshaven door actiegroepen Code Rood en Groen Front!. De wake had te maken met de dood van een milieuactivist in Duitsland. 5) Zes minuten Flink wat geduld, maar dan krijg je ook een heel mooi plaatje. 6) Lessen over gemeentefusies Hoe regel je bij een gemeentelijke fusie je vastgoed en vastgoedorganisatie? Aangezien er in Groningen gefuseerd is en nog wordt, heeft adviesbureau Brink er zes blogs over geschreven. 7) Eten op grote hoogte Wie kan er nou zeggen dat hij bovenin de Martinitoren een uitgebreid diner heeft gegeten? Donderdag, vrijdag en zaterdag doen (per avond) 16 personen dat. Het heeft alles te maken met de crowdfundingactie om het bezoek aan de toren meer een 'experience' te maken. 8) Hennepweek Voor de politie stond de afgelopen week in het teken van de aanpak van hennepteelt. Wat de resultaten daarvan zijn, melden ze in deze infographic: Het Rondje is er elke werkdag. Eentje gemist? Check ons archief! Goed weekend!