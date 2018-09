Roerige nacht voor geëvacueerde bewoners: 'Je doet geen oog dicht'

De bewoners van woonzorgcomplex De Heggerank in Musselkanaal hebben een roerige nacht achter de rug. 'Je doet geen oog dicht', aldus bewoner Geesje Boels.

Donderdagavond rond elf uur ontstond de brand die uiteindelijk verschillende winkelpanden in de as zou leggen. Dat merkten de bewoners al snel.

Geknal

Harry Gerrits lag al in bed toen hij geknal hoorde. 'Ik dacht aan vuurwerk van de jeugd, kan vaker gebeuren, maar ik rook ook de rook en ben er toch uit gegaan. Ik keek naar buiten en toen stond er al van alles in lichterlaaie.'

Mevrouw Boels zag een 'rare rode gloed' toen ze vanuit haar bed naar buiten keek. Toen de zuster kwam, sloegen de vlammen al uit de panden.

Schoenen aan en weg

Toen de bewoners werden geëvacueerd uit De Heggerank ging het snel. 'Ik kon nog vlug de schoenen aan doen', vertelt mevrouw Boels. 'Het kon haast niet wachten, maar ik wilde ze wel aan. Daarna waren we allemaal snel beneden.'

Ook bij Harry Gerrits ging het vlug. Hij prijst de duidelijkheid die er was. 'Het was al snel duidelijk dat we naar de A-Horst gingen en daar werden we goed opgevangen. Het is goed geregeld.'

Slapeloze nacht

Beide bewoners hebben ondanks de veldbedden die aanwezig zijn, weinig slaap gehad. 'Ik ben al de hele nacht wakker', zegt Gerrits.

Hetzelfde geldt voor mevrouw Boels: 'Maar we hebben soep gehad, koffie en de verpleging hier kon ook niet beter.'

