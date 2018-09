Deel dit artikel:













PVV-raadslid Delfzijl stapt op (Foto: PVV Delfzijl)

PVV'er Emil Smeding stapt op als raadslid van de gemeente Delfzijl. Aanleiding is een omstreden reactie op Facebook over een brand in het AZC in Ter Apel. Hij schreef: 'Blussen met benzine!''Gelet op alle commotie, die is ontstaan vanwege mijn reacties op Facebook, heb ik besloten om mij terug te trekken uit de gemeenteraad van Delfzijl en mijn taken over te dragen aan de h