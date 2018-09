Medeverdachte Korrewegzaak: 'Ik voel me een lafaard, omdat ik het niet heb kunnen voorkomen'

'Er is geen avond voorbijgegaan dat ik niet denk aan de schietpartij. Ik kan het niet vergeten. Het belemmert mijn leven, school. Ik voel me een lafaard, omdat ik het niet heb kunnen voorkomen en omdat ik ben weggelopen.'

Dat zegt de 20-jarige Dani A. uit Groningen vrijdagmorgen voor de rechtbank in de stad. Hij is een medeverdachte in de zaak tegen de Korrewegschutter. Tegen hoofdverdachte Azim A. werd donderdag twaalf jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging geëist. Hij wordt ervan verdacht een willekeurige voorbijganger te hebben neergeschoten op de Korreweg in Groningen in oktober vorig jaar. Het slachtoffer leeft nog, maar is verlamd.

Bedreigd

Dani A. wil niet vertellen wie geschoten heeft die avond. 'Ik heb ook een vader en een moeder en een zusje. Hun veiligheid staat op het spel. Daarom noem ik de naam van de schutter niet.'

De 20-jarige zou in opdracht van Azim A. zijn bedreigd, maar hij ontkent dat.

Wat is er gebeurd?

Dani A. vertelt dat een groep vrienden die avond had afgesproken bij het Hoornsemeer. 'We zouden er een gezellige avond van maken. We zouden gaan drinken. We zijn expres niet naar de stad gegaan, omdat we geen problemen wilden.'

Azim A. bleek een revolver bij zich te hebben. De vrienden hebben daar allemaal een keer mee geschoten. 'Er was sprake van groepsdruk', legt Dani A. uit. 'Ik was ook wel nieuwsgierig. Ik heb er veel spijt van, dat kan ik wel zeggen.'

Naast Dani A. staat vrijdag ook de 21-jarige Tolga K. uit Groningen terecht. Hij bevestigt het verhaal van zijn vriend. 'Azim A. was heel dwingend. Het wapen was van hem. Ik heb in de lucht geschoten. Ik was bang. Azim had de revolver eerder die avond op mij gericht.'

De schietpartij

De vriendengroep ging uiteindelijk toch de stad in en parkeerde de auto bij het Bernouilleplein aan de Korreweg. 'We zijn daar op een bankje gaan zitten en daarna gebeurde het verschrikkelijke', vertelt K. 'Azim sprak de hele tijd mensen aan, hij was vervelend. Eerst een meisje en toen heb ik gezegd: 'Laat haar met rust, ze is bang'.'

Vervolgens kwam er een jongen op een fiets aan. 'Azim riep: 'Jij gaat nergens heen, je gaat met ons mee', gaat K. verder. 'Ik heb gezegd dat hij hem los moest laten en ik heb geprobeerd ze uit elkaar te halen. Azim werd alleen maar agressiever. Ik deed een stap achteruit en toen hoorde ik een knal.'

Ook Dani A. zegt dat hij Azim A. en het slachtoffer uit elkaar wilde halen. 'Toen zag ik ineens de revolver. Ik heb geprobeerd het wapen omlaag te drukken. Toen werd een schot gelost. Het was een ervaring, ik heb nog nooit meegemaakt dat er iemand wordt neergeschoten.'

Naam genoemd

In tegenstelling tot Dani A. heeft K. de naam van Azim als schutter wel genoemd. 'Voor het slachtoffer en zijn familie. Maar ik was ook bang. Ik heb een kogelwerend vest gevraagd bij de politie, omdat ik bang was dat ik doodgeschoten zou worden.'

K. neemt zichzelf niets kwalijk. 'Ik heb uiteindelijk niet geschoten. Maar waarom moest er een slachtoffer vallen? Iemand die niets heeft gedaan', vraagt hij zichzelf af.

Slachtoffer aanwezig

Het slachtoffer van de schietpartij is aanwezig bij de rechtszaak, samen met zijn ouders.

