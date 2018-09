Eerder incident met elektrische bolderkar bij Groningse kinderopvang

Bij kinderopvang 'Melkweg' van SKSG in de stad Groningen blijkt een maand geleden een incident te zijn geweest met een Stint, een elektrische bolderkar. Daarbij raakte niemand gewond.

Volgens Marloes Abbink van SKSG zaten er zes kinderen van vier jaar en jonger in de elektrische bakfiets, met gordel om.

De Stints zijn in opspraak na het ernstige ongeluk donderdag in Oss.

Controle verloren

'Een pedagogisch medewerker kwam met een groep kinderen in de Stint terug op de locatie in Paddepoel', vertelt Abbink.

De medewerker verloor de controle over de bolderkar en reed dwars door een hekje. 'Het hekje klapte tegen een paaltje, dat tegen een raam aankwam. Het raam moest vervangen worden', zegt Abbink. Er raakte niemand gewond.

De medewerker die de Stint bestuurde drukte het gaspedaal in, in plaats van de rem Marloes Abbink - SKSG

'Menselijke fout'

Volgens Abbink gaat het om een menselijke fout, geen technische: 'De medewerker die de Stint bestuurde drukte het gaspedaal in, in plaats van de rem.'

We hebben alle betrokken ouders gebeld en ingelicht. Dat vonden ze prettig Marloes Abbink - SKSG

'De medewerker is heel erg geschrokken. Ze wist niet hoe het kon dat de Stint doorreed. De kinderen zijn ook heel erg geschrokken. We hebben hun ouders gebeld en ingelicht. Dat vonden ze prettig.'

Controle

'We hebben meteen ons veiligheidsprotocol in werking gesteld', vervolgt Abbink. 'Zo hebben we het incident gemeld bij ons hoofdkantoor. Twee mannen hebben het apparaat nagekeken, alles lijkt weer goed.'

Opmerkelijk is dat een woordvoerder van SKSG donderdag nog beweerde dat er nooit incidenten geweest zijn met Stints.

Ongeval in Oss

SKSG gebruikt de Stints voorlopig niet naar aanleiding van het ongeval in Oss donderdagochtend. Daarbij kwamen vier kinderen om het leven. De bestuurder en een ander kind raakten zwaargewond.

