Kasper Peters dagdroomt dichtbundel bij elkaar

In zijn nieuwe dichtbundel Vogelzwemvliegvis schept de voormalige stadsdichter Kasper Peters een bijzondere wereld. Eentje waarin walvissen, vieze zoenen en oogsnotjes de boventoon voeren.

De bundel is geïllustreerd door de Groninger kunstenaar Anne Caesar van Wieren.

Zelfverklaarde dagdromer

Peters is een zelfverklaarde dagdromer en volgens hem is dat essentieel om gedichten te kunnen schrijven. 'Deze bundel zit vol met dagdroomfragmenten,' vertelt hij. 'Ik ben er heilig van overtuigd dat het allerbelangrijkste bij het schrijven van een gedicht een goeie dagdroom is. Het is daarom ook handig voor een dichter dat hij vlak bij een park woont. Zo kan hij iedere dag een rondje maken, een beetje dagdromen, op een idee komen en dat dan thuis opschrijven.'

Verliefde verkeerslichten

De bundel staat vol met zijn dagdroomfragmenten. Zo dicht hij over het moment dat zijn dochtertje aan de staart van de poes dreigt te gaan trekken of over verkeerslichten in de Ebbingestraat en het Boterdiep die verliefd op elkaar raken. Het maakt de titel Vogelzwemvliegvis een stuk helderder. 'Het is soms wel een grote chaos en ik kan echt wel vissen zien vliegen.'

Tussen wikken en wegen, kom je de mooiste vlinders tegen

Peters, die met schrijfster en Radio Noord-columniste Fieke Gosselaar en dochter Stien samenwoont in de Groninger Oosterparkwijk, dicht al van jongs af aan. 'Mijn allereerste gedicht was per ongeluk, ik was een jaar of negen. Het heeft geen titel want ik wist niet eens dat het een gedicht was, maar het gaat zo: Tussen wikken en wegen, kom je de mooiste vlinders tegen.'

Anne Caesar van Wieren

Behalve een dichtbundel is Vogelzwemvliegvis ook een prentenboek. Peters vroeg Anne Caesar van Wieren om illustraties bij de gedichten te maken. Van Wieren is als illustrator landelijk bekend van zijn prenten in onder meer het NRC Handelsblad en het Vlaamse De Morgen.

Vogelzwemvliegvis wordt zondag gepresenteerd in het speeltuingebouw in de Oosterpark.