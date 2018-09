Oplevering van containerwoningen Suikerunieterrein uitgesteld

De oplevering van 249 tijdelijke wooncontainers aan het Suikerunieterrein in de stad Groningen is uitgesteld naar 15 oktober.

Volgens de gemeente Groningen zullen de wooncontainers er maximaal tien jaar staan.

De containers zijn vooral bedoeld voor internationale studenten. De gemeente Groningen, Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool willen minimaal 500 tot mogelijk 1000 kamers vinden voor deze doelgroep.

Te laat

De oplevering is meer dan een maand te laat, want de studenten begin in september aan hun studiejaar.

Studenten die zich hebben ingeschreven voor deze units, krijgen gegarandeerd vervangende woning. Ondanks kritiek gaat het bij het Suikerunieterrein om zogenaamde shortstaycontracten.

28 vierkante meter

De rode units zijn 28 vierkante meter groot. Daarbinnen past een gemeubileerde studio, met een eigen badkamer, keuken en woonkamer, vertelt Miranda Rijk van Rizoem, de ontwikkelaar die de woningen bouwt en gaat verhuren. De maandelijkse huur bedraagt 500 euro.

Studenten beginnen hun studie in september, maar omdat de containers pas vanaf oktober beschikbaar zijn, wordt voor de maand september een tijdelijke woonruimte geregeld. Het is nog onduidelijk waar de studenten ondergebracht worden, maar over de tussenoplossing is Jasper Been van de studentenbeweging Democratische Academie Groningen niet positief: 'Straks komt de RUG nog met een tentenkamp als noodoplossing.'

'Groeigedrag is ongezond'

Dat 249 studenten hun eerste maand in Groningen in een noodopvang doorbrengen, toont volgens Been aan dat het groeigedrag van de Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool ongezond is voor de stad en buitenlandse studenten

'Shortstaycontracten mogen geen deel uitmaken van een langetermijnoplossing vanwege het gebrek aan huurrecht', aldus Been.

Wooncontainers Damsterdiep

Overigens staan aan het Damsterdiep ook wooncontainers, die sinds 2006 worden bewoond. Destijds was de afspraak gemaakt dat de studio's na maximaal vijf jaar, in 2011 dus, weer zouden worden weggehaald. Deze wooncontainers worden vandaag de dag nog steeds bewoond.

