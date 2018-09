Celstraffen geëist tegen medeverdachten van Korrewegschutter

De Korreweg in de nacht van de schietpartij (Foto: De Vries Media)

Tegen twee medeverdachten van de Korrewegschutter zijn vrijdagmorgen voor de rechtbank in Groningen gevangenisstraffen van zes en drie maanden geëist wegens openlijke geweldpleging en verboden wapenbezit.

De 20-jarige Dani A. en de 21-jarige Tolga K. waren er in oktober vorig jaar bij, toen Azim A. een willekeurige voorbijganger neerschoot op de Korreweg in de stad. Het slachtoffer heeft de schietpartij overleefd, maar is blijvend verlamd.

Naam schutter

Dani A. hoorde zes maanden gevangenisstraf tegen zich eisen. Hij durfde tijdens de rechtszaak de naam van de schutter niet te noemen. 'Ik heb ook een vader en een moeder en een zusje. Hun veiligheid staat op het spel. Daarom noem ik de naam van de schutter niet', zei hij.

Tolga K. deed dat wel. 'Voor het slachtoffer en zijn familie. Maar ik was ook bang. Ik heb een kogelwerend vest gevraagd bij de politie, omdat ik bang was dat ik doodgeschoten zou worden.' K. hoorde een gevangenisstraf van drie maanden tegen zich eisen.

Volgens de officier van justitie 'geven beide nog net niet aan dat ze de reddende engel zijn geweest'. Maar ze zouden wel aan de fiets van het slachtoffer hebben getrokken en hem hebben geslagen en geschopt.

Vrijspraak

De advocaat van Dani A. pleit voor vrijspraak. Volgens hem valt openlijke geweldpleging niet te bewijzen.

