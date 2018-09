Burgemeester: 'Grote brand is klap voor Musselkanaal'

Van het bedrijvencomplex is niet veel meer over (Foto: RTV Noord / Wiebe Klijnstra)

'Gelukkig zijn alle betrokkenen veilig. Ik leef mee met alle mensen die geraakt zijn door deze grote brand. Vooral de winkeliers en de bewoners die vannacht geëvacueerd zijn.'

Dat zegt burgemeester Froukje de Jonge van Stadskanaal over de brand die in de nacht van donderdag op vrijdag woedde in Musselkanaal. Honderd bewoners van een woonzorgcomplex en aanleunwoningen zijn geëvacueerd vanwege de brand, die grote schade heeft aangericht.



'Ik ga nu eerst naar de plek van de brand en de opvanglocaties om in gesprek te gaan met betrokkenen. Ik ben onder de indruk van de betrokkenheid en inzet van de hulpdiensten en zorginstellingen', aldus de burgemeester. Ze zegt in de loop van de middag met een uitgebreide reactie te komen.

