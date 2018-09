Burgemeester: 'Grote brand is klap voor Musselkanaal' (update)

Van het bedrijvencomplex is niet veel meer over (Foto: RTV Noord / Wiebe Klijnstra)

'Gelukkig zijn alle betrokkenen veilig. Ik leef mee met alle mensen die geraakt zijn door deze grote brand. Vooral de winkeliers en de bewoners die vannacht geëvacueerd zijn.'

Dat zegt waarnemend burgemeester Froukje de Jonge van Stadskanaal over de brand die in de nacht van donderdag op vrijdag woedde in Musselkanaal. Honderd bewoners van een woonzorgcomplex en aanleunwoningen zijn geëvacueerd vanwege de brand, die grote schade heeft aangericht.

'Veel bewondering en dankbaarheid'

De Jonge heeft een bezoek gebracht aan de opvanglocaties en ging in gesprek met betrokkenen. 'Voor wat deze mensen hebben meegemaakt, zijn ze eigenlijk opvallend rustig', zegt De Jonge.

'Er is geen paniek. Wat eigenlijk overheerst bij de mensen die dat kunnen uiten, is enorm veel bewondering en dankbaarheid voor de manier waarop ze ontvangen zijn. Dat is ook wel indrukwekkend, wat zorginstellingen hier samen hebben laten zien.'

Afstand is niet groot

Op de vraag wat bewoners volgens haar hebben meegemaakt, zegt De Jonge: 'Die schrokken natuurlijk heel erg. De afstand is helemaal niet zo groot. Zeker niet als je aan de kant van waar de vuurzee was woonde.'

'Dit zijn mensen die niet heel erg mobiel zijn. Sommigen realiseren zich dat heel goed. Dat is dan natuurlijk enorm beangstigend.'

'Diep onder de indruk'

'Ik ben nog niet heel lang waarnemend burgemeester hier, tweeënhalve week. Maar ik ben écht diep onder de indruk en echt geraakt door de manier waarop mensen hier gezamenlijk verantwoordelijkheid hebben genomen', zegt De Jonge.

'Als ik hoor dat de jeugd in Musselkanaal 's nachts met elkaar zijn gaan bellen en opgetrommeld zijn om te helpen. Kinderen die met een halfuur al op de stoep stonden. En de hulpdiensten en zorgorganisaties. Daar kan je alleen maar respect voor hebben.'

Centrum

Op de vraag wat er met het centrum gaat gebeuren, zegt De Jonge: 'Als je er nu rondloopt, dan word je er alleen maar heel naar van. We hebben het nu over de mensen die geëvacueerd moesten worden. Maar de winkeliers, dat is natuurlijk een keihard gelag.'

'Dat zijn mensen die twintig jaar aan een zaak hebben gewerkt, die echt in één nacht alles in vlammen hebben zien opgaan. Hun droom, hun winkel, hun werk. Alles. Die winkeliers verdienen alle steun. Dat zullen wij als gemeente op gepaste wijze doen. Maar nu is het tijd voor rouw, ook voor hun', besluit De Jonge.

Lees ook:

- In beeld: de schade bij de brand in Musselkanaal

- Bewoners woonzorgcomplex Musselkanaal waarschijnlijk eind van de middag terug

- 'Enorme brand' in centrum Musselkanaal onder controle; 100 bewoners geëvacueerd