Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











'Papieren uitslagen' zijn verleden tijd bij Muntendam De zaterdagvoetballers van Muntendam (Foto: Henk Elderman/RTV Noord)

Zes jaar lang had VV Muntendam geen eerste elftal op zaterdag. Vanaf dit seizoen is alles anders. Het voetbalteam dat de afgelopen jaren op een laag niveau speelde, maakt z'n debuut in de vijfde klasse.

Geschreven door Henk Elderman

Verslaggever sport

De ambitie straalt er vanaf bij de training op woensdagavond. De spelers zwepen elkaar op. Anderhalf uur is de selectie geconcentreerd bezig met de verschillende oefeningen. Deze avond is Mike Winter de trainer. Daarnaast is hij ook speler van het eerste en voorzitter van het nieuwbakken bestuur van de zaterdagafdeling. Rondootje 'We hebben met elkaar besloten om een standaardteam op zaterdag te gaan vormen. Ik vind dat daar dan ook een bestuur bij hoort. Allemaal bedoeld om het zaterdagvoetbal in Muntendam weer wat op te krikken. Ik hoop op een tweede elftal voor volgend seizoen', vertelt Winter. Zijn ploeggenoten zijn net begonnen met een rondootje. 'Allemaal wat serieuzer' 'Men ploeterde vorig jaar maar wat aan. Ook omdat er geen trainer was. Nu wordt het allemaal wat serieuzer', zegt elftalleider Carl Loman. 'Je voetbalt nu ook tegen ploegen die twee keer in de week trainen. Ze moeten nog wel wennen aan het tempo denk ik.' Loman gokt komend seizoen op een plek in de middenmoot in de vijfde Klasse E. 'Het frustreerde soms echt wel' Winter waagt zich niet aan een voorspelling. Hij is al lang blij dat Muntendam uit de reserveklasse is. 'Het frustreerde soms echt wel. We hebben het een paar keer meegemaakt dat de tegenstander niet kwam opdagen. Er werd dan maar een uitslag ingevuld. Maar dat is niks. Je wilt je punten verdienen en niet op basis van een 'papieren uitslag'. Uit tegen GEO Muntendam begint zaterdag met een uitwedstrijd tegen GEO uit Garmerwolde. 'We gaan er wat van maken', besluit Winter. Op de achtergrond roept een speler nog 'bedankt trainer'. Het typeert de sfeer die er heerst bij een team dat terug is.