'De Duitse ambassade gaf me een raar gevoel, daar wilde ik nooit meer heen'

Sinds donderdag mag Paul Genzel uit Foxhol zich na 79 jaar eindelijk Nederlander noemen. En dat lucht op. Want alleen al bij de gedachte aan de Duitse ambassade zonk de moed hem in de schoenen.

Genzel werd in 1939 in Hoogezand geboren als zoon van een Duitse vader en Nederlandse moeder. Daardoor kreeg hij automatisch de Duitse nationaliteit. Maar echt Duitser heeft hij zich nooit gevoeld.

'Ik ben gewoon een Grunneger'

'Wat heb ik nou helemaal met Duitsland? Ik ben hier geboren en getogen en kom daar praktisch nooit. Ja, één keer per jaar gaan we een midweekje met familie naar de Moezel. Familie heb ik er niet. Wel kregen mijn broer en ik ooit een telefoontje dat onze grootmoeder was overleden. We wisten niet eens dat we die hadden! We hebben de erfenis maar afgestaan aan de man die haar graf onderhield. Nee hoor, ik ben gewoon een Grunneger. Anders niks.'

Bij de Duitse ambassade was het een strenge toestand, met bewapende mensen en alles. Helemaal waardeloos Paul Genzel - Genaturaliseerd tot Nederlander

Groninger of niet, omdat zijn Duitse paspoort in januari afloopt, zou hij opnieuw naar de Duitse ambassade in Amsterdam moeten om dat document te verlengen. Daar had hij weinig trek in.

'Toen ik daar tien jaar geleden voor het laatst was, kreeg ik er geen goed gevoel bij. Een heel strenge toestand was dat, met bewapende mensen en alles. Je kunt je er iets bij voorstellen. Dat vond ik helemaal waardeloos.'

Hij besloot er nooit meer een voet over de drempel te zetten.

Doorpakken

Eén keer eerder, zo'n twintig jaar geleden, probeerde hij zijn Duitse nationaliteit in te wisselen voor de Nederlandse. Toen kwam het er niet van. Sindsdien voelde het als de ontbrekende plinten van een nieuwe vloer: een klusje dat ooit nog eens gedaan moest worden. Nu, na 79 jaar met een Duitse nationaliteit, pakte hij wel door. En na een goed gesprek met de gemeente kwam hij in een versnelde procedure terecht.

'Zo was de zaak binnen acht weken geregeld. Ik had ook geen idee dat het zo snel kon gaan.'



Indrukwekkende ceremonie

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn overhandigde Genzel donderdagavond zijn felbegeerde oorkonde. 'Indrukwekkend', noemt de nieuwbakken Nederlander dat moment een dag later. Toch was het ook een vreemde gewaarwording.

'Voor de burgemeester was het ook een bijzondere gebeurtenis, want hij had het gevoel dat hij van een Nederlander een Nederlander moest maken.'

Paspoort aanvragen

Dat hij na al die jaren zwart op wit Nederlander is, voelt voor Genzel als een opluchting.

'Na afloop zei ik nog tegen mijn vrouw: ik blij dat we het gedaan hebben. Ik voel me er heel goed bij. Maandag moet ik op het gemeentehuis mijn Nederlandse paspoort aanvragen. Die is binnen een week klaar en dan ben ik er echt vanaf.'

