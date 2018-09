Deel dit artikel:













Uitslaande brand bij boerenschuur in Sellingen In Sellingen staat een schuur in brand (Foto: Huisman Media) (Foto: Marc Dol/112groningen)

Aan de Jipsingboertangerweg in Sellingen is brand uitgebroken in een boerenschuur. In de schuur staan nog vier kalfjes, laat de brandweer weten.

Verder ligt er veel stro in het gebouw. Door de felheid van de brand heeft de brandweer opgeschaal naar 'grote brand'. De brand brak 's middags rond 13.15 uur uit.