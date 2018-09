Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Vier kalfjes omgekomen bij grote brand in boerenschuur (update) In Sellingen staat een schuur in brand (Foto: Huisman Media) (Foto: Marc Dol/112groningen)

Bij een grote brand in een schuur aan de Jipsingboertangerweg in Sellingen zijn vrijdag vier kalfjes om het leven gekomen. De dieren bevonden zich in de schuur toen de brand ontstond.

De brand brak 's middags rond 13.15 uur uit en werd al snel opgeschaald tot 'grote brand'.

Schuur verloren De brandweer heeft het vuur onder controle, maar de schuur kan als verloren worden beschouwd. Het nablussen van de brand zal vermoedelijk nog de hele middag duren.