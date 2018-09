Mannen die Korrewegschutter verborgen hielden staan terecht

De mannen die de verdachte Korrewegschutter Azim A. onderdak hebben geboden toen hij op de vlucht was voor de politie, staan vrijdagmiddag voor de rechtbank in Groningen.

De 25-jarige John V. en de 27-jarige Rutchendell I. uit de stad Groningen worden verdacht van onderdak bieden aan een voortvluchtige, verboden wapenbezit en bedreiging.

Klopjacht

Na de schietpartij aan de Korreweg, waarbij Azim A. een willekeurige voorbijganger verlamd schoot, volgde een klopjacht op de dader. A. wist zich 22 dagen schuil te houden voor de politie. Uiteindelijk werd hij opgepakt in een studentenflat in Selwerd.

Deze studentenkamer was van John V. 'Ik woonde daar drie of vier jaar; verder beroep ik me op mijn zwijgrecht', zei V. vrijdag tegen de rechter.

RTV Noord-verslaggever Peter Steinfort bezocht in november vorig jaar de studentenkamer waar Azim A. werd opgepakt.



Inval Antillenstraat

Rutchendell I. wist waar Azim A. zat. 'Tegenover de politie heb ik dat eerst ontkend. Dat kwam doordat ik boos was over de inval in mijn woning aan de Antillenstraat, een paar dagen eerder.' De politie had het vermoeden dat A. daar zat.

De inval in de woning aan de Antillenstraat in Groningen (foto:112groningen)



Illegaal?

Tijdens het verblijf van Azim A. in de Selwerder studentenflat maakte John V. vlogs. Op één van de filmpjes zegt Rutchendell I.: 'Ik zit hier met de meest gezochte Turk van Nederland'. V. heeft niet het idee dat hij iets illegaals deed door Azim A. onderdak te bieden: 'Op dat moment was nog niet duidelijk of hij de schutter was. Een verdachte blijft een verdachte toch?'

