Duitsland roept noodtoestand uit vanwege grote veenbrand Dronebeelden van de brand (Foto: Bundeswehr/WTD 91)

De regionale autoriteiten hebben in Duitsland de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote veenbrand in een natuurgebied tussen Lathen en Meppen, een stuk over de grens bij Ter Apel.

Het lukt de brandweer maar niet om het vuur te blussen. Zo'n duizend brandweermensen zijn ingezet om de brand te blussen. De angst is dat het vuur zich nog verder gaat verspreiden door de harde wind. Acht vierkante kilometer De brand is op 3 september ontstaan bij een militaire oefening, toen vanuit een helikopter raketten werden afgevuurd. De brand woedt inmiddels over een gebied van acht vierkante kilometer, dat zijn meer dan duizend voetbalvelden. Het blussen gaat lastig omdat een groot deel van het gebied uit turf bestaat, dat erg brandbaar is. Daarnaast kan een veenbrand ook onder de grond nog doorsmeulen. De brandweer verwacht dan ook dat het nog twee weken duurt voor de brand helemaal uit is. Mogelijk evacuatie Volgens regiobestuurder Reinhard Winter moeten mogelijk mensen worden geëvacueerd. Het zou gaan om de dorpen Groot- en Klein Stavern, zegt hij bij de Duitse omroep NDR. Die plaatsjes liggen ongeveer 35 kilometer ten zuidoosten van Ter Apel. Winter roept mensen op vast hun belangrijke documenten klaar te leggen en voor wie medicijnen slikt die alvast bij de hand te hebben. Of er echt geëvacueerd gaat worden, hangt af van de weersomstandigheden en hoe snel het vuur zich verspreidt. Foto: Bundeswehr/WTD 91

Kritiek op leger Ondertussen is het veel kritiek op het leger, omdat er tijdens extreme droogte een militaire oefening werd gehouden met raketten. Ook zou het leger de ernst van de brand niet goed genoeg hebben gecommuniceerd met het ministerie van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Nedersaksen. Hierdoor werd pas later hulp van buitenaf ingezet. Staatssecretaris Hoofe van Defensie heeft meer transparantie beloofd.