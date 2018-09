Meisje (14) ontsnapt aan ontvoering

Twee mannen hebben vrijdagochtend in Eelde geprobeerd een meisje van 14 jaar te ontvoeren.

Het meisje fietste tussen 10.15 uur en 10.30 uur op de Zevenhuizenweg, toen ze bij het Klompenmuseum werd ingehaald door een witte bestelbus met daarin twee mannen.

Twee keer vastgepakt

Eén van hen stapte uit en pakte haar tot twee maal toe vast. Beide keren kon ze zich losrukken. De man, die in het zwart was gekleed, stapte weer in de bus, die daarna direct wegreed.

Getuigen gezocht

De politie roept getuigen op zich te melden. Van de bestuurder van de bestelbus is alleen bekend dat het waarschijnlijk een man met zwart haar is. Het signalement van de man die het meisje vastpakte, luidt als volgt:

- Ongeveer 1 meter 80 lang, normaal postuur

- Tussen de 30 en 40 jaar oud

- Blanke huidskleur

- In het zwart gekleed

- Droeg een zwarte muts

- Zijn gezicht bedekt met een zwarte sjaal