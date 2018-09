Na de brand: Verhalen over veerkracht

Een jaar geleden brandde de autowasserij van Nigzar Hikmat uit Farmsum af. Zaterdag viert hij de opening van zijn nieuwe onderkomen. Verslaggever Martin Drent volgde de van oorsprong Irakees een jaar op de voet.

'Toen de brand om half drie begon, hebben ze ons wakker gemaakt. Ik dacht eerst dat het een droom was. Maar dat was het niet.'



In dit artikel zetten we de leukste en belangrijkste fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord.

1) Na de brand

In september 2017 slaat het noodlot toe. In één van Hikmats loodsen breekt brand uit en hij woont er met zijn gezin pal naast. Ze komen met de schrik vrij, maar zijn bedrijf is niet meer te redden. Toch ging hij niet bij de pakken neerzitten.

'Je gaat gewoon door, je kijkt in de toekomst. Heel veel mensen willen graag, maar krijgen geen kans. Ik gelukkig wel.'



2) 'We blijven vechten'

Ook in Musselkanaal recht men de rug na een brand. Een derde van het winkelhart van Musselkanaal werd vannacht weggevaagd door een vuurzee. Dirk Kloen van de ondernemersvereniging spreekt van een klap voor de winkeliers.

'Je zag mensen elkaar vasthouden. Dit is een drama voor Musselkanaal, maar we geven niet op en blijven vechten.'



3) 25 kilo mais op een praalwagen

De Rodermarkt staat op het punt van beginnen. Reden genoeg voor Ronald om de praalwagens te inspecteren. En daar zitten bijzondere exemplaren tussen...



4) Rappen voor je overleden vader

Voor Jurriaan de Vos is Wereld Alzheimer Dag een dag met een bijzondere lading, want zijn inmiddels overleden vader leed aan de ziekte. Als lid van het Groningse hiphop-collectief Rum en Skunk zette De Vos zijn gedachten op muziek.