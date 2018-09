Bewoners weer thuis na nachtelijke evacuatie: 'Ik dacht: Wat is dit nu dan?'

De bewoners van verzorgingshuis De Heggerank in Musselkanaal en de omliggende aanleunwoningen keerden vrijdagmiddag weer terug naar huis. Ze moesten afgelopen nacht hun huis verlaten, vanwege de grote brand vlak bij het zorgcomplex.

'Ik heb het nog niet helemaal verwerkt. Ik ben er heel koel onder', zegt Bert Doornbos, bewoner van een van de aanleunwoningen. 'Straks komt de klap misschien nog wel. Dat ik me realiseer hoe zo'n ravage het is.'

Meerdere winkels in het centrum van Musselkanaal gingen in vlammen op.



We zijn er heel gastvrij ontvangen. Broodjes, warm eten, koffie. Koek d'r bij. Alles picobello. Alleen niet geslapen Bert Doornbos - Geëvacueerde bewoner

'Wat is dit nu dan?'

'Rond half vier in de nacht werd er twee keer bij mij aangebeld. Ik dacht: Wat is dit nu dan? Er werd geadviseerd het pand te verlaten, vanwege de rook.'

Doornbos werd net als een aantal anderen naar verzorgingshuis Maarsheerd in Stadskanaal gebracht.

'Overnachten was helaas niet mogelijk, want we waren met te veel personen. Zo veel bedden hadden ze niet. Maar we zijn er heel gastvrij ontvangen. Broodjes, warm eten, koffie. Koek d'r bij. Alles picobello. Alleen niet geslapen.'

'Een pluimpje voor de schoonmakers'

In het gebouw van De Heggerank is van de rook volgens hem niks meer te merken. 'Het gebouw ruikt heel lekker fris. Zo fris heeft het hier nog nooit geroken. Een pluimpje voor de schoonmakers. In mijn huis rook ik het nog wel een beetje.'

'Eerst een blikje bier'

Meneer Doornbos is blij dat hij weer in zijn eigen huis is. 'Ik ga eerst een blikje bier opentrekken. Slapen doe ik vannacht wel weer. Als ik nu ga liggen, lig ik toch alleen maar te woelen. Je moet gewoon snel weer hetzelfde ritme oppakken.'

