OM onderzoekt facebookreacties op azc-brand

'Laat ze maar lekker affikken. Wel eerst de deuren op slot' en 'Weg met dat volk. Alles afbranden.' Het Openbaar Ministerie (OM) onderzoekt of dergelijke reacties op een Facebookbericht van RTV Noord reden zijn voor strafrechtelijke vervolging.

De betreffende reacties kwamen binnen onder een bericht over een brand bij het azc in Ter Apel. Donderdag werd bekend dat PVV Delfzijl-raadslid Emil Smeding één van de reacties had achtergelaten.

PVV-er stapt op

Hij schreef dat de brand 'met benzine geblust' moest worden. Zijn opmerking zorgde voor ophef binnen politiek Delfzijl.

Hoewel Smeding zijn excuses aanbood, maakte hij vrijdagochtend bekend op te stappen.

Binnen de grenzen?

Mogelijk krijgt zijn actie, en die van tientallen anderen, dus nog een staartje.

'Bij dergelijke uitlatingen kan inderdaad de vraag worden gesteld of dit nog valt binnen de grenzen van vrijheid van meningsuiting of dat er eventueel sprake kan zijn van een strafbaar feit', zegt woordvoerder Melanie Kompier van het OM.

Niet eenvoudig vast te stellen

Of het daadwerkelijk tot vervolging komt, hangt volgens Kompier af van een aantal zaken.

'Eventuele strafbare feiten waaraan bij dergelijke uitlatingen gedacht kan worden zijn bijvoorbeeld smaad, laster, opruiing of discriminatie. Of daarvan in dit geval sprake is, is niet onmiddellijk en eenvoudig vast te stellen. Daarvoor is nadere bestudering nodig.'

'Wij vinden het wel de moeite waard om te gaan bekijken of een dergelijke uitlating eventueel een strafbaar feit oplevert en zullen dat bestuderen.'

