Handpop Karl blijft kinderen in Oldambt Duits leren

Handpop Karl in actie (Foto: Gemeente Oldambt)

Kinderen uit de groepen 5 en 6 van basisscholen in de gemeente Oldambt krijgen ook dit schooljaar Duitse les.

De gemeente heeft besloten door te gaan met het aanbieden van de lessen. In 2015 werd dat in een pilot getest door vijf basisscholen; vorig schooljaar stonden de lessen Duits bij zes scholen op het programma.

'De scholen en de leerlingen zijn enthousiast en het is goed voor hun toekomst. Daarom gaan we ermee door', zegt wethouder Bard Boon.

Plezier

De lessen worden gegeven door Franzis Pranger-Wiese, die zelf uit Duitsland komt. Ze werkt een dag per week voor de gemeente Oldambt. De lessen worden juist aan leerlingen uit de groepen 5 en 6 gegeven omdat die volgens haar jong genoeg zijn om plezier te beleven aan het leren van een vreemde taal.

Zingen van liedjes

'In het begin was het eerst even zoeken en kijken naar de juiste middelen en methodes. Ik maak gebruik van een handpop die ik Karl noem en die alleen maar Duits praat', vertelt ze.

'Karl wordt iedere les ingezet en de kinderen zijn heel enthousiast. Ze zijn erop gebrand om in het Duits een praatje met Karl te maken. Ook het luisteren naar en zingen van Duitse liedjes aan het einde van de les is populair.'

