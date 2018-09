Danny Buijs: 'We kunnen alleen maar omhoog en het liefst zo snel mogelijk'

Na vijf wedstrijden staat FC Groningen laatste in de eredivisie. Debuterend trainer Danny Buijs blijft positief, maar is natuurlijk totaal niet gelukkig met de rode lantaarn. 'Ik bedoel het niet denigrerend, maar als je na vijf wedstrijden op de laatste plaats staat dan voel je je wel een beetje een sukkeltje.'

Twee doelpunten voor, tien goals tegen en wedstrijden tegen AZ, Twente en Utrecht op het programma. Ga er maar aan staan.

'Ik kan in zak en as gaan zitten en in doemscenario's denken, maar dan kom je er zeker niet uit', zegt Buijs zelfverzekerd.

'Er zijn wel meer voorbeelden van ploegen die laag stonden en dan omhoog kwamen. Andersom ook trouwens. Ik heb de laatste week ook wel gekscherend tegen de jongens gezegd: lager kunnen we niet. We kunnen alleen maar omhoog en het liefst zo snel mogelijk.'

Crisis niet aan de orde

Ondanks de laatste plaats op dit moment is een crisis wat betreft Buijs totaal niet aan de orde.

'Ik weet natuurlijk hoe het werkt in de voetballerij. We zijn snel geneigd om van een crisis te spreken, maar ik maak me pas echt zorgen als we nog vier punten moeten halen en we hebben nog één wedstrijd op het programma staan.'

'Feit is gewoon dat we heel veel jonge spelers met heel weinig ervaring hebben. Het is nog drie maanden tot de winterstop en dan gaan we de balans opmaken. We moeten de jongens ook de kans geven om zich te ontwikkelen en we moeten achter elkaar blijven staan. Toen Feyenoord ooit met 10-0 van PSV verloor was De Kuip een paar dagen later uitverkocht, dat vind ik mooi.'

Ik maak me totaal geen zorgen over mijn eigen positie Danny Buijs - trainer FC Groningen

Geen zorgen

Op het moment dat het slecht gaat wordt er vaak als eerste naar de trainer gekeken.

'Ik maak me totaal geen zorgen over mijn eigen positie. Op het moment dat de club denkt dat ze beter af zijn zonder mij dan sta ik er heel simpel in. Bij de club heb ik namelijk te veel goede gevoelens en dan zal ik gewoon gaan meedenken.'

'Als er namelijk geen vertrouwen meer is dan houdt het op, maar dat gevoel heb ik totaal niet. Niet richting mezelf, maar ook niet richting de groep. De samenwerking tussen mij en de groep verloopt uitstekend voor mijn gevoel. Als daar nou strubbelingen zouden zijn dan kan je over dingen nadenken, maar dat is totaal niet het geval.'

Energie van de supporters

'Juist die goede samenwerkingen geven me erg veel kracht en energie. Natuurlijk baal ik ervan dat het slecht gaat, maar ik moet zeggen dat de supporters me ook erg veel positieve energie geven. Als ik bijvoorbeeld even boodschappen ga doen dan kom ik veel supporters tegen. Dan voel ik me kut naar die mensen toe. Ik wil gewoon dat het goed gaat. Als die mensen dan het vertrouwen naar me uitspreken dan krijg ik daar weer energie van.'

Alles voor de club

Danny Buijs is er ook niet de persoon naar om bij de pakken neer te gaan zitten. 'Ik ben zo enthousiast dat ik bij deze club de kans heb gekregen en wil er echt het beste van maken. Als dat betekent dat ik zeven dagen in de week er alles voor moet doen, dan doe ik dat. Dat geldt niet alleen voor mij, maar ook voor heel veel stafleden.'

Het gevaar daarvan kan natuurlijk zijn dat je als beginnende trainer teveel gaat doen. Dat erkent Buijs. 'Je wilt zo graag dat je in het begin alles aanpakt. Dat kan als gevolg hebben dat je niet alles optimaal doet. Dat zijn voor mij ook zeker leermomenten geweest.'

Waar sta je na 34 wedstrijden? Daar gaat het om Danny Buijs - trainer FC Groningen

Ervaring

Er wordt de laatste tijd veel gepraat over het gebrek aan ervaring en de jonge selectie van FC Groningen. Want is deze selectie wel in staat om bijvoorbeeld in het linkerrijtje te eindigen zoals de doelstelling voorafgaand aan het seizoen was?

'Het gaat in de competitie natuurlijk om één ding: waar sta je na 34 wedstrijden? De enige manier om jonge jongens met meer ervaring op posities te krijgen is door ze veel wedstrijden te laten spelen.'

De spelers

'Als je het team even naloopt; Handwerker is vorig jaar een paar keer ingevallen in de Bundesliga. Hij komt in een nieuw land en gaat bijvoorbeeld voor het eerst op zichzelf wonen. Chabot heeft vorig jaar twintig wedstrijden voor Sparta in de eredivisie gespeeld. Zeefuik is bezig aan zijn tweede eredivisieseizoen. Hetzelfde geldt voor Reis, Hrustic en Tom van de Looi. Mahi heeft al een tijd last van zijn fitheid. Doan gaat zijn tweede jaar in. Dat ventje is pas twintig en er is heel veel op hem afgekomen de laatste tijd. In potentie is Doan ook onze beste speler.'

Vol aan de bak

'Ik wil me niet verschuilen, maar dit zijn wel allemaal redenen waarom het er nu misschien nog even niet uitkomt. Normaal gesproken hadden we nu op zes of zeven punten moeten staan. Helemaal als je de potjes op papier bekijkt. Op dat vlak liggen we nu dus ook duidelijk achter en dat betekent dat we de komende weken vol aan de bak moeten.'

'Voor het seizoen begint spreekt elke club inderdaad ook een doelstelling uit. Bij sommige clubs is de doelstelling qua status van een club heel logisch. Maar in het midden heb je een heel brede groep waar de verschillen minimaal zijn. Dan is het lastig om vooraf te bepalen hoe je ervoor staat in vergelijking met de rest. De ambitie van Groningen om in het linkerrijtje te spelen is prima. Of dat druk oplevert? In de topsport moet je tegen druk kunnen.'



