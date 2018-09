Brand in Musselkanaal is helemaal uit; straat weer open

De grote brand die woedde in het centrum van Musselkanaal is volledig geblust. Rond half zes vrijdagmiddag keerden de laatste brandweerwagens terug naar de kazerne.

De Markstraat in het dorp is weer open voor het verkeer.

Meerdere winkels afgebrand

De brand begon donderdagavond rond tien over elf. Het begon bij een fietsenzaak, maar sloeg over naar meerdere winkels. Vrijdagmorgen was de brand onder controle, maar het duurde nog enkele uren voordat het vuur compleet gedoofd was.

Ontruiming

Een verzorgingshuis en een aantal aanleunwoningen moesten ontruimd worden vanwege de rookontwikkeling. Zo'n honderd mensen brachten de nacht noodgedwongen elders door.

In de loop van vrijdagmiddag kwamen alle bewoners weer thuis.

