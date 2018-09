Deel dit artikel:













Brandweer rukt uit voor brandend bankje (Foto: Jordi Haverdings/112Groningen)

De brandweer van Groningen is vrijdagnacht uitgerukt voor een brandend bankje. De bank stond in de portiek van flat De Compagnie, aan de Molukkenstraat in Stad.

De politie was al eerste bij de flat en heeft de brand weten te blussen. De gealarmeerde brandweer hoeft daarna nog even gecontroleerd of het vuur echt uit was. Over de oorzaak van de brand is niks bekend.