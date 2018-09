Verhuurder van springkussens wijst huurders en ouders op eigen verantwoordelijkheid

Sommige experts vinden ze levensgevaarlijk, maar Groningse verhuurders van zogeheten 'multiplay' springkussens blijven ze aanbieden. Een van de bedrijven die de springkussens verhuurt, wijst ouders en huurders op hun eigen verantwoordelijkheid.

Deze zomer liep een aantal kinderen verwondingen op door een val van zo'n springkussen.

Ze beklómmen een opblaasbare boog in plaats van er onderdoor te lopen. Daardoor konden ze buiten het kussen vallen.

'Het zijn normale springkussens'

Voor eigenaar Wouter Criens van Feestverhuur Groningen, een van de grotere verhuurders, is dat geen reden om de multiplay kussens uit het assortiment te gooien. 'Het zijn normale springkussens die elke keer met heel veel plezier gebruikt worden', zegt Criens.

'We hebben er nog geen klachten over gehad dat ze onveilig waren. Ze zijn ook netjes gekeurd, volgens ons is er niks mis mee. We blijven ze verhuren.'

Veiligheid garanderen

'Op elk springkussen die je huurt, kan er wel eens wat mis gaan. Maar dat heb je in het dagelijks leven overal. We begrijpen dat de veiligheid altijd voor alles gaat. De manier van gebruik van een springkussen, is het allerbelangrijkste om de veiligheid te garanderen', aldus Criens.

'De verhuurder, de huurder en de ouders zijn allemaal verantwoordelijk voor de veiligheid van hun kinderen. Het is hartstikke goed dat dit allemaal onder de aandacht komt. Maar we vinden wel dat een boog die om een springkussen heen zit, niet een boog zit waar je op kan klimmen. Dat doen kinderen wel.'

'Daar zou je de veiligheid moeten garanderen, dat een springkussen begeleid moet worden. We horen wel vaak: de kinderen zijn onder dak, we gaan even een potje bier drinken en met elkaar kletsen. Zo werkt het natuurlijk niet, want op het moment dat je een kind in de keuken laat, let je ook op wat er gebeurt.'

Veiligheidsvoorschrift

Het bedrijf laat klanten een veiligheidsvoorschrift ondertekenen. 'We sturen die nu automatisch mee, met waar een klant rekening dient te houden, hoe een springkussen vastgezet moet worden, wat gaat er gebeuren en dat de klant er een begeleider bij moet zetten.'

Op de vraag wat er overblijft van de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijf, zegt Criens: 'Onze verantwoordelijkheid is dat wij het springkussen netjes en goed afleveren en spanbanden en haringen meeleveren, om het springkussen vast te zetten.'