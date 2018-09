Romano Hummel start zondag in Roden

Romano Hummel komt toch nog in actie dit seizoen. Zondag staat de grasbaancoureur uit Hoogkerk aan de start van de laatste wedstrijd van het ONK Grasbaan in Roden.

Twee weken geleden maakte Hummel in Uithuizen z'n rentree na een beenbreuk. Hij hield het na een manche voor gezien omdat hij te veel pijn kreeg en zette meteen een punt achter het seizoen.

Door een afzegging voor de wedstrijd in Roden stapt het racetalent alsnog op de machine. Hij is leider in het klassement en kan zijn Nederlandse titel verdedigen.

