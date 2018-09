Column: Vuilspuiterij

Als we op straat een vers, dampend plakkaat kots zien, dan stappen we er gewoon overheen. We worden er wellicht even onpasselijk van, maar na twee tellen zijn we dat alweer vergeten. Het wachten is op de daartoe strekkende dienst om het plaveisel schoon te maken.

Diezelfde rol vervullen moderators in de publieke ruimte van weblogs en Facebook-pagina's zoals die van RTV Noord. Er bestaat blijkbaar een enorme behoefte om de vox populi te laten horen. Dat dat een non-descript gebrom is, waarvan je je kunt afvragen of je daar een microfoon bij moet houden, doet nu even niet terzake. En het uitwisselen van eendimensionale opvattinkjes door reaguurders hoeft heus niet af te glijden naar het niveau van een kringgesprek op de kleuterschool, als er maar iemand is die dat in goede banen leidt. Even het geschreeuw dempen en van het gesprek alleen datgene bewaren wat voor het publiek interessant is. In de Tweede Kamer, waar inmiddels ook het niveau 'rot op, rot zelf op' is bereikt, heet zo iemand een voorzitter, en online spreken we van een moderator. Die heeft de ondankbare taak de digitale stoep te ontdoen van dito braaksel.

Zo stroomde afgelopen weekend de Facebook-pagina van RTV Noord vol met voorspelbare vuilspuiterij over een brandje in het AZC in Ter Apel, met de teneur: laat de asielzoekers maar omkomen in de vlammen. Werk aan de winkel voor de moderators, die een reeks reacties met die strekking verwijderden, inclusief die van een inmiddels opgestapt PVV-raadslid uit Delfzijl, dat heel spontaan het eerste had opgeschreven wat hem hij dat nieuwsbericht te binnen schoot: 'Blussen met benzine!' Want hebben we de afgelopen decennia niet allemaal geleerd dat we ons eigen vooral de hele tijd moeten uiten? Gewoon zeggen wat je vindt, want jij hebt ook recht op een mening. Niks opkroppen, maar uitbraken die gevoelens!

Het is de vraag hoe ver je als moderator moet gaan. Als je reaguurders uitnodigt om een mening te geven, lijkt het wat inconsequent om vervolgens heel domme en choquerende opmerkingen uit te sluiten. Natuurlijk zijn ze een hinderlijke onderbreking van een beschaafd debat, en niet zo leuk om te lezen, maar het heeft weinig zin om je ogen te sluiten voor het bestaan van die opvattingen, die nota bene door personen met naam en toenaam worden gedaan. In plaats daarvan zou zo'n oprisping dat asielzoekers, Joden, fascisten of vleeseters maar levend moeten verbranden, ook in een apart hoekje kunnen worden ondergebracht. Internet heeft ruimte zat, tenslotte. Een digitale kotsbak of wc, waar vomeren is toegestaan. En dan kan het OM eventueel nog een beetje in die kots gaan roeren, om te kijken of er wat strafbaars in ronddrijft, zoals dat nu ook gebeurt met de oprisping van dat gewezen PVV-raadslid.

In plaats van het modereren van je uitlatingen aan anderen over te laten, zou je dat als reaguurder overigens ook zelf kunnen doen. Vroeger leerde je tot tien tellen voor je wat riep, chips roepen in plaats van shit, desnoods een vel papier verscheuren of op een kussen slaan als je boos was. Er is behoefte aan een digitale variant van die papierscheurtherapie: een vuilspuiterijvinkje bij zo'n boze Facebook-bijdrage die de eigen inzending na tien seconden automatisch verwijdert. Heb je toch lekker even je braakje gelegd maar hoeven anderen niet om jouw plas kots heen te lopen.

Willem van Reijendam