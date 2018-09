Jeugdige waterschapsbestuurders steken handen uit de mouwen

Jeugdige waterschapsbestuurders uit het hele land gaven vanochtend het goede voorbeeld op de zeedijk bij Hongerige Wolf. Ze staken de handen uit de mouwen om distelgroei tegen te gaan.

'Het is belangrijk dat ze uit de dijk gaan, omdat gras een hele brede wortel heeft. Maar een distel heeft dat niet, die heeft een hele puntige wortel. Daardoor komen er gaten in de dijk', zegt een van de jeugdige waterschapsbestuurders.

'Te fanatiek'

'Als het dan hoogwater is, wil je niet dat het water daar doorheen gaat. Dus daarom halen we de distels uit de dijk.' Het gereedschap dat de jeugdigde waterschapsbestuurders gebruiken, gaat snel kapot. 'We zijn eigenlijk te fanatiek', zegt een van hen.

'De jeugdigde waterschapsbestuurders zijn onze toekomstige bestuurders', zegt Jan Lammers van waterschap Hunze en Aa's. 'Zij zijn onze toekomstige bestuurders, en zullen in de toekomst vast iets moeten vinden van dit soort dilemma's. Het is nu leuk om hen dit te laten ervaren.'

Arbeidsintensief

Vroeger mochten de distels met een bestrijdingsmiddel weggehaald worden. Tegenwoordig mag dat niet meer, en moet dit handmatig gebeuren over de lengte van de hele zeedijk.

'Waar veel distels zijn, pakken we dit op deze manier aan. Het is heel arbeidsintensief. Het probleem is ook dat als je het handmatig doet, je de hele wortel weg moet halen. Als je hem afsteekt, is die er volgend jaar weer', besluit Lammers.