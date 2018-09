Expeditie Grunnen: Waar is Marthijs?

Op de redactie mistte er iets deze ochtend. Expeditie Grunnen-presentator Ronald Niemeijer is present en ook cameraman Jan Sliep is klaar om aan de slag te gaan. Maar waar is onze onliner Marthijs?

Ook in Expeditie Grunnen

- Kranten bezorgen in een 45 km-auto

- Graszoden leggen met de mini-trekker

- Iedereen mag van zijn rommel af

- Na al die droogte moet nu het land gedraineerd worden

- Burendag in Lutjewolde

- Lekker paardrijden tussen de stortbuien door

- Open dag van de Brandweer

- Nog meer paarden in Tolbert

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!