Winsum pakt de punten in derby tegen Bedum

Winsum heeft de derby in de eerste klasse E tegen Bedum met 3-1 gewonnen.

Kay Bootsma was de matchwinner met twee goals in de tweede helft. Het was een mooie binnenkomer voor de aanvaller die vorig seizoen nog voor SC Stadspark speelde.

'Calculerend voetbal'

De 350 toeschouwers werden niet verwend met mooi voetbal. Thuisclub vv Winsum was gedurende de hele wedstrijd de betere ploeg, maar verzuimde de wedstrijd in de eerste helft te beslissen.

Trainer Bert Vos van Winsum sprak na afloop van 'calculerend voetbal' van zijn ploeg. Zijn collega Remy van der Wal van sv Bedum kwam tot de conclusie dat er wellicht meer in had gezeten.

Hij doelde op het moment dat de Bedumers terugkwamen in de wedstrijd door een vrije trap van Nigel Bakker. Door een fout achterin maakte Winsum er nog geen minuut later 3-1 van.

Goede momenten

Rick Schaaphok zette de thuisclub na een klein kwartier spelen op een 1-0 voorsprong via een rake kopbal. Vlak na de pauze werd het 2-0 door Bootsma.

'Die goal en de 3-1 waren op psychologisch goede momenten', vond Vos.