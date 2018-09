Club Guy & Roni wint eerste Kadepopprijs: 'We mogen trots op ze zijn'

Ze zetten volgens de jury Groningen hoog op de culturele kaart: de dansers van Club Guy & Roni uit Stad. Mede daarom krijgen ze de eerste Kadepopprijs.

De jury roemt het internationale dansgezelschap voor de grote bijdrage aan de ontwikkeling van kunst in cultuur in Nederland en Europa.

'Ze werken aan producties met doelgroepen zoals vluchtelingen of jongeren. Dat is belangrijk voor verbinding en betrokkenheid, een enorme verdienste. We mogen trots op ze zijn', aldus Willem Straat (directeur Kadepop) en Tjeerd van Deken (voorzitter Simplon en Vera).

Kadepop

De prijs komt voor uit het festival Kadepop en wordt vanaf nu elk jaar uitgereikt aan initiatieven of personen die zich sterk maken voor kunst en cultuur.

'Dat kan de podiumbouwer zijn, een opvallende act of een productie die Groningen op de kaart zet', legt Straat uit.