Kijk live of Donar revanche neemt op Prishtina

Gaat Donar een achterstand van twintig punten goedmaken op Z Mobile Prishtina uit Kosovo? Dat is de grote vraag zaterdagavond. Kijk hier live of dat lukt.

Donar verloor donderdagavond in de eerste voorronde van de Champions League het heenduel met maar liefst 84-64 in de hoofdstad van Kosovo. Prishtina werd vorig seizoen tweede in eigen land en speelt met een compleet nieuw team. Desondanks blijken de Kosovaren over veel kwaliteit te beschikken.

Live met commentaar

De wedstrijd begint zaterdagavond om 20.00 uur en is live te volgen via onderstaande stream. Het commentaar wordt verzorgd door Karel-Jan Buurke en Hein Gerd Triemstra.

